Joel Embiid veut revenir quel que soit le bilan des Sixers

Peu importe si les Philadelphia Sixers dégringolent ou non au classement, Joel Embiid espère revenir cette saison.

Blessé au genou le 30 janvier dernier, Joel Embiid s’est exprimé pour la première fois depuis que Jonathan Kuminga lui ait malencontreusement retombé sur la jambe. La superstar camerounaise a été opérée du ménisque entre temps et les Philadelphia Sixers vont réévaluer son état de santé mardi prochain, après quatre semaines. Aucune date de retour n’est prévue pour le moment mais le principal intéressé a affirmé que l’objectif était évidemment de retrouver les parquets cette saison. Et ce quel que soit le bilan de son équipe.

La franchise de Pennsylvanie n’a gagné que 7 des 24 matches disputés sans Embiid et elle est descendue à la cinquième place de la Conférence Est. Elle pourrait très bien finir septième ou huitième et devoir passer par le play-in avant un éventuel premier tour compliqué. Dans ces conditions, on pourrait penser que revenir à tout prix n’aurait pas de sens puisque ce serait prendre le risque de se blesser à nouveau.

Mais le joueur de 29 ans (30 dans deux semaines) sait que les occasions sont limitées. Avec son corps, difficile de savoir combien d’années il lui reste au très, très haut niveau. Surtout, la course est ouverte à l’Est derrière les Boston Celtics. Les Sixers ont recruté des joueurs qui peuvent coller plutôt bien avec l’ambition de son pivot – Buddy Hield, Kyle Lowry – et ils ont des raisons de penser qu’ils peuvent battre n’importe qui au complet.

Joel Embiid était parti pour finir avec plus de points que de minutes jouées, ce qui n’est plus arrivé en NBA depuis 1962 (Wilt Chamberlain). Il était favori pour remporter un deuxième MVP de suite.

Daryl Morey espère récupérer Joel Embiid pour les playoffs