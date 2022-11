Après Harden et Maxey, les Sixers perdent aussi Joel Embiid !

Mais qui va donc marquer des points pour les Philadelphia Sixers lors des prochains matches ? La franchise de Pennsylvanie compte deux All-Stars et un excellent jeune scoreur et les trois sont actuellement à l’infirmerie. En effet, Joel Embiid y a rejoint James Harden et Tyrese Maxey. Selon ESPN, le pivot camerounais souffrirait d’une petite entorse au pied. Il est absent pour au moins rencontres et sera donc réévalué dans les prochains jours.

Il ne sera pas présent pour les grandes retrouvailles avec Ben Simmons. En pleine confiance, l’Australien monte en puissance avec les Brooklyn Nets, prochains adversaires des Sixers lors d’un match à Philly qui s’annonce bouillant. Sans ses superstars, Doc Rivers va devoir se reposer sur De’Anthony Melton, Montrezl Harrell, Paul Reed voire peut-être Tobias Harris s’il est remis à temps. En effet, lui aussi a connu quelques petits pépins physiques cette saison.

C’est un coup d’arrêt de plus pour Joel Embiid, en pleine forme lors des derniers matches. Mais il devrait tout de même revenir plus rapidement que Maxey (3-4 semaine) et Harden (début décembre).

Tyrese Maxey forfait 3-4 semaines, Joel Embiid va devoir carburer