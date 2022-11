Tyrese Maxey forfait 3-4 semaines, Joel Embiid va devoir carburer

Le début de saison fait des ravages. Les premières semaines intenses ont entraîné de nombreuses blessures comme celles de Ja Morant, Desmond Bane, Paul George ou encore Cade Cunningham. Les Philadelphia Sixers sont particulièrement mis à l’épreuve eux aussi. Joel Embiid a déjà raté des matches. Le pivot All-Star est de retour dans la rotation mais il est privé de ses deux lieutenants de luxe, James Harden et Tyrese Maxey.

Harden manque à l’appel depuis début novembre en raison d’un pépin au pied. Il devait initialement rater un mois de compétition et devrait donc faire son retour début décembre. Sauf que c’est maintenant Maxey qui a rejoint l’infirmerie. Le jeune homme s’est légèrement fracturé le pied selon ESPN. Son indisponibilité est estimée à 3 ou 4 semaines.

Tyrese Maxey tourne à 22,9 points depuis le début de la saison. James Harden est lui à 22 points et 10 passes décisives. Sans eux, la pression sera d’autant plus grande sur les épaules d’Embiid. Excellent en ce moment, et contraint d’assumer un énorme boulot offensif, le Camerounais pointe à 32 unités depuis le début de la saison et à 38 pions sur ses 5 dernières sorties. Les Sixers sont neuvièmes à l’Est avec 8 victoires en 16 matches.

