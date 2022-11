Plus de Tyrese Maxey, moins d’Harden : les Sixers seront meilleurs

Pour les Philadelphia Sixers, la mauvaise nouvelle est tombée hier : James Harden, blessé au tendon du pied droit, va rater un mois de compétition. Avec l'investissement et les espoirs des 76ers sur l'arrière, il s'agit d'un coup dur. Mais sur le court terme, cette absence devrait profiter à Tyrese Maxey.

Clairement considéré comme le troisième homme à Philadelphie, l'arrière de 22 ans assume des responsabilités de plus en plus importantes. On l'a notamment vu sur les derniers matches sans un Joel Embiid souffrant. Mais sans Harden, le natif de Dallas va avoir encore plus la gonfle entre les mains.

Et paradoxalement, il s'agit peut-être de la meilleure chose pour le collectif des 76ers.

Tyrese Maxey peut résoudre certains problèmes

Tout d'abord, il faut le dire : sur le plan individuel, Harden ne démérite absolument pas depuis le début de la saison. Revenu dans une bonne forme physique, il a rendu des copies honorables et a été complet en l'absence d'Embiid. Mais il y a un problème : il n'est plus et ne sera probablement jamais plus le joueur dominant qui écrasait tout avec Houston.

A 33 ans, il n'a plus les capacités pour endosser un tel rôle. Et sur ce début de saison, le jeu collectif des 76ers, autour des deux stars, restait particulièrement pauvre. Le plan de jeu de Doc Rivers jusqu'à maintenant ? 12 secondes (en étant sympa) pour mettre un système en place pour Embiid ou Harden, avec des plots autour d'eux, avant une tentative individuelle.

Il y une exagération... mais elle est très légère. Paradoxalement, sans le véritable Ben Simmons (pas celui en phase de réapprentissage aux Brooklyn Nets), les Sixers ont du mal à mettre du rythme. Le jeu de Philadelphie en transition est particulièrement faible et il manque clairement du punch sur les phases offensives.

Mais à ce niveau, un homme représente l'espoir de cette équipe : Maxey. Même comme 3ème homme, il a déjà affiché de belles promesses. Rare joueur capable d'augmenter le tempo dans cette franchise, il a notamment pris ses responsabilités ces derniers temps en l'absence d'Embiid.

"Oui, il grandit. Il grandit vraiment. Vous pouvez le voir. En première période, il a eu quelques actions bâclées en forçant le jeu. Il y a tellement de choses qui lui arrivent. Et puis il s'est ressaisi, a compris comment ils allaient jouer avec lui et en a profité", a jugé Rivers après la victoire contre les Washington Wizards (118-111) le 1er novembre.

Car avec lui, les Sixers ont un gars capable de prendre le jeu à son compte, de dicter son rythme et surtout de s'engouffrer dans les espaces.

En l’absence du patron, Tyrese Maxey a explosé les compteurs

L'occasion d'encore plus le tester

Et on le sait, Philadelphie vise le titre sur le court terme. Avec l'investissement sur Harden, cette formation veut remporter le Trophée Larry O'Brien dans l'immédiat. Pour rêver d'un sacre, il sera donc indispensable de développer Maxey. Peut-être même de le "surclasser".

Pour l'instant perçu comme la troisième option, il peut représenter la clé pour la progression du jeu collectif de cette équipe. Seulement par son profil et ses qualités. Son association avec Embiid sur les prochaines semaines représentera un vrai test. Car si ce duo trouve son rythme sans Harden, la dynamique peut véritablement évoluer.

Et surtout, avec le ballon entre ses mains sur la durée, le collectif des 76ers peut retrouver des couleurs. En profitant d'un rythme plus élevé. Mais aussi de sa capacité à changer de tempo pour libérer des espaces et donc créer des tirs ouverts autour de lui.

"Depuis le peu de temps que je suis ici, je ne sais pas si j'ai vu quelqu'un travailler aussi dur que lui. Il travaille vraiment sur son jeu. Il est si rapide et si bon avec le ballon. Une fois qu'il est lancé, il n'y a pas grand monde qui peut le garder. ... Vous ne voulez pas qu'il ralentisse. Vous voulez qu'il continue à être agressif et à être génial", a estimé PJ Tucker.

Pour les Playoffs et un éventuel titre, les Sixers ne pourront pas seulement se reposer sur Maxey - Embiid. Dans la construction de ce groupe, Harden reste important et doit apporter. Par contre, dans l'immédiat, on est prêt à prendre le pari que les résultats de cette équipe vont s'améliorer sans lui. Et sans qu'il n'en soit (totalement) la cause directe.

Mais plus de Tyrese Maxey ressemble à une excellente solution aux problèmes évidents de Philadelphie. Et même pour le futur, il incarne les espoirs des 76ers.

