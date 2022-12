Joel Embiid, premier joueur de la saison à claquer deux fois 50 points

Joel Embiid n’est plus cité parmi les candidats au MVP parce que les Philadelphia Sixers déçoivent – cinquièmes à l’Est mais avec 14 victoires et 12 défaites – mais aussi parce qu’il a déjà raté quelques rencontres. En revanche, quand il est là, l’intérieur All-Star est l’un des meilleurs performeurs du championnat. Il est pour l’instant le seul joueur avec deux pointes à plus de 50 unités cette saison.

Déjà auteur de 59 pions contre le Utah Jazz il y a un mois, il a remis le couvert en claquant 53 points contre les Charlotte Hornets la nuit dernière. Dont 28 en première période en même 15 en 3 minutes en fin de deuxième quart-temps pour creuser l’écart et mener ainsi son équipe vers un nouveau succès.

Le pivot camerounais s’inscrit dans la lignée des plus grands joueurs de sa franchise. Il est le troisième, après Allen Iverson et Wilt Chamberlain, à compiler plusieurs matches à plus de 50 points sur la même saison. Pas mal vu le nombre de légendes passées par les Sixers.

« Il a été agressif toute la partie », remarquait James Harden, auteur de 16 passes décisives. « ça donnait l’impression que c’était facile. »

Ça l’est sans doute par moment pour Joel Embiid. Plus grand, plus puissant et plus technique que ses adversaires, il sait se balader dans les raquettes adverses. Ses coéquipiers n’ont cessé de l’alimenter et il a scoré toute la soirée. Et en saison régulière, ça passe.

