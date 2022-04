Joel Embiid plante un game winner lourd de sens, « le meilleur tir de ma carrière »

Trois ans en arrière, Kawhi Leonard crucifiait les Philadelphia Sixers avec un buzzer beater légendaire lors du Game 7 des demi-finales de Conférence à l’Est. Un tir inscrit sur la tronche de Joel Embiid. Un moment terrible dans la carrière du Camerounais. Mercredi soir, il tenait sa revanche sur les Toronto Raptors. Son trois-points décisif ne restera peut-être pas autant dans les annales que celui de Leonard, selon ce que feront les Philadelphia Sixers par la suite, mais il le qualifiait tout de même du « plus beau panier de sa carrière. »

Alors que les Raptors ont dominé la majeure partie de la rencontre, faisant tout ce qu’il fallait pour enfin arracher une manche dans cette série, Joel Embiid est venu les écœurer en crucifiant l’équipe canadienne à 9 dixièmes de la fin de la prolongation. Un panier primé plein de classe en se retournant sur une remise en jeu de Danny Green.

JOEL WINS IT FOR THE SIXERS FROM DEEP IN OT!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/gYFaKf6GY9

— NBA (@NBA) April 21, 2022