Joel Embiid meilleur scoreur NBA, un accomplissement historique

Voilà un accomplissement qui pourrait peser dans la course pour le MVP. Joel Embiid a terminé meilleur marqueur de la saison en NBA, avec 30,6 points de moyenne. Le titre lui a été décerné avant le dernier match, dès le moment où Giannis Antetokounmpo a été mis au repos pour la rencontre entre les Milwaukee Bucks et les Cleveland Cavaliers. Le Grec, qui termine avec une moyenne de 29,9 points, était le seul à même de pouvoir dépasser le Camerounais. LeBron James finit avec 30,3 points au compteur mais il n’a pas joué assez de matches (56) pour être retenu.

La performance d’Embiid est importante parce qu’elle est historique à plusieurs niveaux. Déjà, il est le premier pivot à finir meilleur marqueur d’une saison régulière depuis Shaquille O’Neal en 2000. Un exploit de taille à une époque où les attaques tournent essentiellement autour des arrières et autres porteurs de ballon et où les possessions se terminent de plus en plus souvent par un tir à trois-points.

Il est aussi le premier pivot à dépasser le seuil des 30 points depuis Moses Malone en 1982. Ce dernier avait justement décroché le MVP cette saison-là. Mais surtout, Joel Embiid est le premier joueur international à finir meilleur marqueur en NBA ! Un bel exploit qui illustre encore un peu plus la montée en puissance des joueurs étrangers dans la meilleure ligue du monde.

Joel Embiid, dans l’histoire des pivots de la NBA !