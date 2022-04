Joel Embiid, dans l’histoire des pivots de la NBA !

Assuré de terminer la saison régulière à plus de 30 points de moyenne, le pivot des Philadelphia Sixers Joel Embiid va faire l'histoire.

Avec 41 points et 20 rebonds, Joel Embiid a réalisé un énorme chantier contre les Indiana Pacers (133-120). Une nouvelle prestation XXL pour l'intérieur des Philadelphia Sixers, qui renforce sa candidature pour le titre de MVP et file vers celui de meilleur marqueur.

Grâce à cette copie, le Camerounais dispose désormais de l'assurance de terminer à plus de 30 points de moyenne cette saison. Une information anodine ? Pas vraiment. Car à son poste de pivot, le talent de 28 ans fait tout simplement l'histoire.

Depuis 1982 et Karl Malone, aucun pivot n'avait été capable d'une telle performance. Et dans l'ensemble de l'histoire de la NBA, la star des 76ers devient seulement le 6ème joueur à le faire après : Bob McAdoo, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Walt Bellamy et donc Malone.

Avec l'évolution du jeu en NBA, il s'agit d'un exploit tout de même retentissant pour Embiid. Avec Nikola Jokic, les deux hommes ont redoré le blason des pivots "dominants" dans la Ligue et affolent les compteurs.

En tout cas, Joel Embiid va aborder les Playoffs dans la meilleure forme de sa carrière. Et avec le soutien de James Harden, le natif de Yaoundé a bien l'intention de viser le titre NBA. La fin idéale pour une saison hors-norme ?

