Joel Embiid a testé son trashtalk sur des enfants à la console…

Joel Embiid aime bien se lancer dans des batailles de trashtalk avec des adversaires chaque année en NBA. On l'a vu encore récemment avec Kevin Durant ou par le passé avec Andre Drummond. Dès le début de sa carrière dans la ligue, le Camerounais s'est assuré d'être bien chaud pour ce qui lui serait proposé. Dans un article de The Athletic, on apprend ainsi que la star de Philadelphie s'entraînait à troller... des enfants.

C'est ce qu'a raconté Billy Lange, l'ancien assistant de Brett Brown chez les Sixers.

"Ma femme Alicia et moi avons quatre fils. Un jour, Joel a pris un Uber et est venu chez nous pour qu'Alicia lui cuisine un plat. Il avait pris son sac à dos avec lui. Il est allé voir mes garçons pour leur demander s'ils voulaient jouer à la Playstation avec lui. Ils ont évidemment dit oui et il a sorti sa console.

Quand je vous dis qu'il a explosé mes enfants... Il n'a montré aucune pitié. Je crois qu'il a gagné l'un des matches sur Madden 98 à 6. Nos enfants avaient 7 ans, 9 ans et 10 ans à l'époque.

Puis ils ont joué à NBA 2K. Il y a plein d'angles de caméras différents. Mes enfants jouaient avec celui où on a l'impression de regarder un match à la télé. Joel, lui, utilisait la caméra ligne de fond. Il les a battus de 200 points, sans pitié et en les chauffant. 'Tu ne peux pas défendre sur moi'. 'Tu n'es même pas capable de faire un stop'. Et il riait. C'était incroyable. Et tout ça pendant que ma femme lui préparait à manger".