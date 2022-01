Joel Embiid a un message pour ses dirigeants avant la deadline

On ne change pas une équipe qui gagne quand elle est au complet. C’est le message envoyé par Joel Embiid à l’approche de la deadline des transferts. Daryl Morey, le Président des Philadelphia Sixers, est traditionnellement très actif à cette période. Mais pour la star de l’équipe, l’effectif n’a pas spécialement besoin d’être remanié.

« Quand nous sommes tous là, et surtout quand je suis là, nous avons un bilan de 21-9. Ce n’est pas mauvais et ça rivalise avec celui des meilleures équipes de la ligue. Donc ça me laisse penser que l’on doit juste rester en bonne santé », confie le pivot camerounais. « Je ne pense pas que nous ayons joué notre meilleur basket pour l’instant. On n’a pas besoin de changements imminents. »

Des mots forts, surtout quand on connaît la situation dans laquelle se trouve les Sixers et leur deuxième All-Star Ben Simmons. L’Australien refuse de jouer pour Philadelphia et il attend son transfert. Mais Joel Embiid tient donc à faire comprendre qu’il n’y a pas besoin de se précipiter. L’équipe est déjà forte, même sans lui.

Les statistiques tendant à lui donner raison. Les Sixers sont à 70% de victoires avec leur intérieur dominant, avec un différentiel moyen de +6,9 points sur 100 possessions.

