Joel Embiid blessé au genou, simple frayeur ou tournant des playoffs ?

Il y a des images qui font peine à voir, autant par leur violence que par ce qu’elles impliquent. La douleur de Joel Embiid est palpable en regardant sa lourde chute, quand il retombait sur le dos après un drive à pleine vitesse vers le cercle. Mais celle des Philadelphia Sixers, laissés en plein doute sans leur superstar, est presque tout aussi perceptible. Parce que la franchise de Pennsylvanie va maintenant croiser les doigts pour que le Camerounais soit rapidement remis.

The Embiid landed on his tailbone but has right knee soreness apparently pic.twitter.com/B3U2suYxpt

— CJ Fogler (@cjzer0) June 1, 2021