Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Wizards : 114-122

Jazz @ Grizzlies : 120-113

Philadelphie 3-1 Washington

- Quelle sale soirée pour les Sixers... Non seulement ils ne sont pas parvenus à enterrer les Wizards, mais ils ont aussi vu Joel Embiid quitter le terrain en début de match à cause d'un genou douloureux. Pour le moment, il ne s'agirait que d'une précaution, mais ça n'a rien de rassurant vu le nombre de matches qu'il reste théoriquement à jouer.

- Russell Westbrook a enregistré le 12e triple-double de sa carrière en playoffs NBA avec 19 points, 21 rebonds et 14 passes, malgré une nuit catastrophique à la finition (3/19). Les 27 points de Bradley Beal et le double-double de Rui Hachimura (20 pts, 13 rbds), clutch avec un tir à 3 points dans le corner pour donner 6 points d'avance aux siens à 45 secondes de la fin, ont été précieux.

Rui coming up CLUTCH ❄️ pic.twitter.com/1bn7K57Yqj — NBA on TNT (@NBAonTNT) June 1, 2021

- Les Wizards ont ciblé la faiblesse actuelle de Ben Simmons sur la ligne des lancers. L'Australien était à 0/9 depuis le début de la série et Scott Brooks a demandé à ses hommes de faire faute sur lui en fin de partie. Résultat : 5/11. Mission accomplie pour les Wizards.

- Les fans pètent décidément tous un boulon en NBA en ce moment. Dans ce game 4 à Washington, un spectateur est descendu sur le terrain alors que le match se déroulait, juste pour toucher le panneau.

Si la NBA suit la même évolution que le football, on devrait bientôt voir un type courir à poil autour du terrain en tentant de semer les policiers. Logiquement, il devrait être intercepté plus vite qu'un streaker classique puisque les terrains de foot sont quand même nettement plus vastes.

Utah 3-1 Memphis

- Les Grizzlies ont encore été vaillants et portés par un public particulièrement bruyant - sans débordement débile - mais ça n'a pas suffi à empêcher Utah de se rapprocher de la qualification.

Donovan Mitchell a été le joueur le plus saignant sur le terrain (30 points, 8 passes) avec Jordan Clarkson, sorti du banc pour claquer 24 points. Memphis a donné l'impression de pouvoir inverser la tendance au début du 4e quart-temps, notamment grâce aux banderilles de De'Anthony Melton, mais le 12-2 inaugural a été comblé par le Jazz.

- Il y a eu le Rudy Gobert de la première mi-temps (1 point, 2 rebonds et 2 fautes) et le Rudy Gobert d'après le repos. Le pivot du Jazz a haussé le ton et marqué 13 de ses 17 points dans le 3e quart-temps, pour finir avec 8 rebonds et 2 contres.

- Ja Morant, qui tournait 33 points de moyenne depuis le début de la série, a compilé 23 points et 12 passes cette nuit.