Il y a-t-il un pivot pour stopper Joel Embiid à l’Est ?

Joel Embiid est beaucoup trop fort pour les Washington Wizards. C’est un constat facile à tirer après les trois premiers matches gagnés par les Philadelphia Sixers. Notamment celui d’hier soir, au cours duquel le pivot camerounais a inscrit 36 points en 28 minutes. Avec 14 tirs réussis en 18 tentatives. Une domination totale de la superstar, avec des adversaires laissées sans réponses.

« Ils défendaient en un-contre-un, c’est leur choix. Je voulais en profiter. De toute façon, c’est difficile de me stopper même en faisant des prises-à-deux », confie l’intéressé.

Depuis son arrivée à Philly, Doc Rivers a mis l’accent sur la lecture de jeu en attaque. Il a encouragé Embiid à faire les passes dans le bon timing à chaque fois qu’il est pris par deux défenseurs et à faire parler sa taille, sa puissance et son touché dès qu’il se retrouve en isolation. Dans les deux cas, les Sixers trouvent assez souvent une solution.

« Joel était vraiment, vraiment spécial ce soir », résumait Rivers. Même son de cloche chez le coach adverse, Scott Brooks : « Je n’arrive pas à imaginer quelqu’un qui joue mieux que lui. Il était à un niveau MVP. Il nous pose décidément des problèmes. »

Avec un Joel Embiid aussi dominant, les Sixers roulent généralement sur leurs adversaires. Son équipe mène désormais 3-0 et elle peut déjà se projeter sur la suite. Et les prochains match-ups devraient également jouer en faveur du géant. En effet, Philadelphia affrontera – en cas de qualification – le vainqueur du duel entre Atlanta et New York (2-1). Pas sûr qu’un Big Man soit amené à le stopper dans cette série.

