Joel Embiid snobé pour le ASG ? “Je suppose que je suis un con”

Joel Embiid représente, sans le moindre doute, le plus grand oublié parmi les titulaires du All-Star Game. Malgré une saison XXL, l'intérieur des Philadelphia Sixers a subi la concurrence de Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Jayson Tatum.

Clairement remonté par ce résultat, le Camerounais a réalisé une démonstration face aux Denver Nuggets (126-119). Face à Nikola Jokic, Embiid a été incroyable : 47 points, 18 rebonds, 5 passes et 3 interceptions.

Et devant les médias, la star des 76ers a accepté de revenir sur son absence parmi les titulaires au ASG.

"Après avoir été titulaire ces cinq dernières années, c'est comme un manque de respect. Je ne pense pas que quelqu'un ait eu une meilleure année que moi. Je n'ai pas été surpris. Tout le monde sait que je ne suis pas apprécié et c'est cool.

Je ne sais pas si c'est parce que je trolle beaucoup ou parce que, je suppose que je suis un con, mais c'est cool. Je continue à être moi. Je continue à être un con et à troller, si les gens n'aiment pas ça, c'est leur problème.

J'ai l'habitude. Ce n'est pas la première fois. Je pense que c'est plus une motivation pour essayer de tout gagner. Je pense que c'est la seule façon d'obtenir ce respect. On a une bonne chance. Vous jouez contre la meilleure équipe de l'Ouest avec un retard de 15 points, ou quelque chose comme ça, et vous revenez pour gagner le match, cela nous donne beaucoup de confiance", a terminé Joel Embiid.