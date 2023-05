Les statistiques très peu flatteuses de Joel Embiid depuis le début des playoffs

Joel Embiid a dominé toutes les défenses de la ligue pendant la saison régulière. C'est notamment pourquoi il a été élu MVP et pourquoi les Philadelphia Sixers croient fort en leurs chances de titre. Mais le Camerounais peine à avoir le même impact depuis le début des playoffs. L'échantillon est faible - seulement 4 matches - mais les prestations de la superstars sont décevantes jusqu'à présent : il compile 18,8 points à 45% aux tirs, 10% à trois-points, 9,3 rebonds et 4,5 balles perdues de moyenne. Soit plus de 14 points de moins que pendant la saison. C'est l'écart (négatif) le plus vertigineux pour un joueur sur ces playoffs.

Alors, ça s'explique aussi par le fait que les Brooklyn Nets ont fait des prises-à-deux semi systématiques sur le pivot All-Star lors du premier tour. Et ça n'a pas empêché les Sixers de gagner chacune des quatre manches, dont une sans Joel Embiid. Ils ont concédé leur première défaite en playoffs la nuit dernière, justement après le retour de leur MVP. Mais ce dernier évolue désormais avec une blessure au genou. Il a donc quelques circonstances atténuantes mais ça ne suffira pas à l'épargner des critiques si Philadelphia venait à se planter encore une fois.

Embiid n'a encore jamais passé le second tour et il a déjà montré des limites sur certaines séries. Pour la petite comparaison futile mais toujours tentante, Nikola Jokic tourne à 28 points, 14 rebonds et 8 passes depuis le début des playoffs.

Joel Embiid : “Je suis censé être absent pendant 4 à 6 semaines”