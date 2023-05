Joel Embiid : “Je suis censé être absent pendant 4 à 6 semaines”

Auteur de 15 points (4/9 au tir) et 3 rebonds en 27 minutes de jeu, Joel Embiid était loin de ses standards, ce jeudi, face aux Celtics. Mais, de retour d’une blessure au genou droit, sa présence sur le terrain était déjà un signe rassurant pour les Sixers. « Avec ce que j’ai, je suis censé être absent pendant 4 à 6 semaines », a souligné le MVP après la rencontre.

Avec son leader, Philadelphie n’est toutefois pas parvenu à renouveler l’exploit réalisé deux jours plus tôt au TD Garden (victoire 115-119). James Harden, héros du Game 1, n’a pas été à la hauteur de la tache cette fois-ci (12 points, 4 passes et 10 rebonds à 2/14 au tir). Son équipe s’est écroulée en deuxième mi-temps, à l’image d’Embiid, auteur de 13 points et 5 contres lors de ses 17 premières minutes, puis seulement 2 unités en deuxième période.

CQFR : Boston explose Philly malgré le retour d'Embiid

« Je me sentais plutôt bien pour jouer et je sentais que je pouvais aider l’équipe. Déçu par la défaite », a regretté l’intérieur après ce violent revers (121-87), avant de relativiser. « Mais c’est un pas vers ma forme habituelle. »

Après le match, qu’il n’a disputé que très partiellement, le genou de Joel Embiid était cependant gonflé et douloureux. Son statut pour la prochaine manche ne devrait malgré tout pas poser trop de questions, bien que sa présence ne soit pas garantie. « Je pense que je vais bien aller. J’ai joué malgré beaucoup de douleur », explique-t-il. « Nous avons une grande chance et nous devons en profiter. »

Joel Embiid décroche enfin son premier MVP