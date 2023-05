Joel Embiid décroche enfin son premier MVP

C'est finalement sans surprise et sans contestation possible que Joel Embiid a été nommé MVP pour la toute première fois de sa carrière. Le Camerounais, qui a terminé la saison régulière en trombe, décroche le trophée en étant presque plébiscité par les votants : il a récolté 73 premières places sur 100, contre 15 pour Nikola Jokic, dont il a été le dauphin en 2021 et 2022, et 12 pour Giannis Antetokounmpo, lauréat des éditions 2019 et 2020. Jayson Tatum et Shai Gilgeous-Alexander complètent le top-5.

"Je ne sais pas par où commencer. Il en a fallu du temps et beaucoup de travail [pour gagner ce premier trophée]. Je suis passé par beaucoup de choses et je ne parle pas que de basket. Je ne sais pas quoi dire, c'est incroyable", confiait Embiid, ému.

Dominateur à chacune de ses sorties cette saison, Joel Embiid a terminé meilleur marqueur de la ligue avec 33,1 points par match à 54% aux tirs mais aussi 10,2 rebonds, 4,2 passes et 1,7 block de moyenne. Jokic, finalement deuxième, a longtemps été perçu pour remporter un troisième MVP de suite. Il devance de peu Antetokounmpo au bout du compte mais reste loin derrière la superstar des Philadelphia Sixers.