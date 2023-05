Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Celtics : 87-121

Boston Celtics 1-1 Philadelphie Sixers

- Boston a égalisé à 1-1 cette nuit, dans le game 2 de sa demi-finale de Conférence Est contre Philadelphie. Les Sixers avaient récupéré l'avantage du terrain avec une victoire surprise sans Joel Embiid et avec un James Harden phénoménal deux jours plus tôt. Malheureusement pour le spectacle et en dépit du retour de Joel "EmVP", Philly a joué très exactement comme une équipe qui avait déjà fait le plus dur et n'avait ni le besoin, ni l'envie de se décarcasser une deuxième fois avant de jouer devant son public. On sait que c'est un calcul - si toutefois c'était volontaire - risqué que d'autres équipes ont déjà regretté.

Toujours est-il qu'on ne peut cette fois pas accuser les Celtics de suffisance. Ils se sont repris en main et ont ajusté leur niveau d'envie et d'agressivité pour ne pas se mettre un peu plus dans la panade. Les joueurs de Joe Mazzulla ont mené la danse avant d'accélérer dans le 3e quart-temps (35-16) et de compter jusqu'à 36 points d'avance.

- Boston a fait la différence à coups de paniers à 3 points (20/51, dont 6 pour Brogdon et 12 pour l'ensemble du banc), là où les Sixers ont péché (6/30), sans pouvoir compter sur le même James Harden que deux jours plus tôt. Après avoir sorti le meilleur match de sa carrière en playoffs, l'ancien MVP (12 pts, 10 rbds, pds) a shooté à 2/14 en incarnant assez bien la combativité limitée des siens.

- Joel Embiid aurait-il dû attendre le game 3 pour revenir ? Physiquement et dans ses déplacements, le pivot des Sixers n'a pas semblé particulièrement en souffrance. Il a simplement semblé un peu rouillé balle en main en attaque, avec 15 points à 4/9. Défensivement, Embiid a en revanche pesé - c'est peut-être d'ailleurs le seul qui a vraiment essayé - avec 5 contres, tous réalisés sur ses 13 premières minutes de jeu. Une fois le match hors de portée, le MVP de la saison a été évidemment ménagé pour ne pas prendre de risque avant le game 3.

- Ce qui est intéressant pour les Celtics, c'est qu'ils ont écrasé le match sans avoir réellement besoin de Jayson Tatum. L'ailier All-Star a été freiné par les fautes et n'a joué que 19 minutes, ce qui ne lui a pas laissé le temps de régler la mire. Pour la première fois depuis le 1er tour des playoffs 2021, Tatum a fini sous les 10 points (7 points à 1/7) et a laissé la responsabilité de la finition à ses camarades. Jaylen Brown (25 pts), Malcolm Brogdon (23 pts) et la paire Marcus Smart-Derrick White (15 pts chacun) ont fait le job.

- Malcolm Brogdon était resté sur une fin de match décevante dans le game 1, avec une perte de balle grossière qui avait envoyé Tyrese Maxey au lay-up en contre-attaque dans un moment-clé. Il s'est bien repris cette nuit, dans la lignée de ce qu'il a proposé tout au long de la saison. On ne le répétera pas assez : Brogdon, fraîchement élu 6e homme de l'année, est un joker de luxe qui peut (et doit) vraiment apporter ce qui manquait au banc de Boston la saison dernière en playoffs. Avec 23 points et 6 paniers primés, il a rempli ce rôle à merveille dans le game 2.

- Large avance au tableau d'affichage oblige, Grant Williams a récupéré du temps de jeu (29 minutes). Quand on se souvient de son rôle crucial lors des précédents playoffs, on se dit qu'il doit pouvoir y avoir un peu plus de place pour lui dans la rotation.

- On imagine que Philadelphie montrera un peu plus de résistance dans le game 3, mais Boston se doit de maintenir ce sérieux et cette intensité défensive pour la suite. C'est avec ces ingrédients, en plus du talent de leurs joueurs, que les Celtics ont atteint les Finales NBA l'an dernier.

