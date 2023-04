C'est malheureux, mais on va bel et bien avoir encore droit à une campagne de playoffs avec un Joel Embiid pas du tout en pleine possession de ses moyens. Ramona Shelburne d'ESPN l'a confirmé : le pivot des Sixers souffre d'une entorse du ligament collatéral du genou. Cette blessure, qui l'a empêché de jouer le game 4 contre Brooklyn au 1er tour, va l'handicaper pendant une bonne partie de la demi-finale de Conférence contre le vainqueur de la série entre Boston et Atlanta.

Embiid devrait pouvoir tenter sa chance dans le game 1 - quelques jours de rabais provoqués par une victoire des Hawks dans le game 5 seraient les bienvenus - mais il portera une attelle pour limiter les risques et les chocs. Ce n'est évidemment pas du tout une bonne nouvelle pour les Sixers, tant l'impact du favori pour le titre de MVP 2023 a été immense ces derniers mois.

Lors du dernier match de la série contre Brooklyn, Doc Rivers avait lancé Paul Reed dans le cinq, avec un certain succès. Si Joel Embiid venait à renoncer au game 1 face à Boston ou Atlanta, on imagine que Reed aura à nouveau l'occasion de montrer qu'il a le niveau.