Joel Embiid, une absence d’un ou deux mois espérée ?

Difficile de savoir quelle sera la durée de l’indisponibilité de Joel Embiid. Mais visiblement, les Philadelphia Sixers espèrent qu’elle ne sera pas si longue qu’initialement prévu.

C’est ce que croit savoir Shams Charania de The Athletic et Stadium. Selon lui, les Sixers espèrent pouvoir récupérer leur pivot un à deux mois après la procédure qu’il va subir au genou gauche :

« On me dit qu’on espère que Joel Embiid manque un à deux mois… Si une reconstruction complète est nécessaire, ce sera une période significativement plus longue. »

Cette déclaration fait écho à celle d’Adrian Wojnarowski. L’insider d’ESPN affirmait hier que la franchise n’exclut pas totalement que leur star rejoue cette saison.

Qu’il rejoue ou pas, cette opération enterre définitivement les chances de back-to-back pour le titre de MVP. Joel Embiid était pourtant parti sur des bases monstrueuses. Et historiques. Jusqu’à présent, Wilt Chamberlain est le seul joueur de l’histoire à avoir tournée à 35 pts, 10 rbds et 5 pds en une saison. Le Camerounais cumulait 35,3 pts, 11,3 rbds et 5,7 pds, ainsi que 1,8 ctre et 1,1 steal.

Sur les matches qu’il a joués, les Philadelphia Sixers affichent un bilan de 26-8 cette saison. Ils en ont perdu 10 sur 14 sans lui. C’est dire s’il est bel et bien « valuable ». Un retour rapide pourrait être une excellent nouvelle pour la française. Mais il n’y aura aucun intérêt à précipiter son comeback si d’ici là l’équipe se retrouve dans une situation où elle n’a plus grand espoir d’être un contender.

