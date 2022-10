Vincent Collet évoque Joel Embiid et l’équipe de France

Alors qu’il est de passage à Las Vegas pour présenter au monde entier son arme thermo-nucléaire, à savoir Victor Wembanyama, le coach de Boulogne-Billancourt et sélectionneur de l’équipe de France Vincent Collet espère aussi pouvoir bientôt compter sur son tout nouveau missile de croisière Joel Embiid. Deux armes de destruction massive susceptible de jouer pour les Bleus lors de la prochaine Coupe du Monde (2023) et surtout aux Jeux Olympiques 2024 à Paris.

Wembanyama remet ça à Vegas : 36 pts, le show et la victoire

Si l’arrivée de « Wemby » au sein de l’équipe nationale ne fait aucun doute, celle d’Embiid est déjà un peu plus floue. Devenu citoyen français cet été, il est aussi titulaire d’un passeport américain depuis septembre.

« Maintenant qu’il a deux nationalités, il doit choisir celle pour le basket. C’est à lui de prendre sa décision et personne ne peut y changer quoi que ce soit », confie Collet. « Je sais qu’il a déjà rencontré certains de nos joueurs pour en discuter. Je pense qu’il devrait jouer avec nous mais on verra. On respectera sa décision quoi qu’il arrive. »