Le deuxième volet du duel entre Victor Wembanyama et Scoot Henderson n'aura pas duré bien longtemps. L'arrière de la Team Ignite, à la suite d'un genou contre genou avec le Français, a été sorti du match par précaution. Sans surprise, Wembanyama en a profité pour s'accaparer la lumière à Las Vegas. Les Mets ont remporté la partie (110-106) en réussissant un gros comeback dans le 4e quart-temps, notamment parce que le "plus gros prospect de la planète" a pris les choses en main.

On peut trouver le concept de ce showcase en deux parties un peu douteux, tant il a été uniquement concocté pour faire grimper la cote de deux joueurs (pour ne pas dire un) au détriment de leurs équipes, mais le spectacle valait quand même le détour. Et Victor Wembanyama n'a pas raté l'occasion d'en mettre une deuxième fois plein les yeux aux observateurs du monde entier...

Avec 36 points (à 46%), 11 rebonds, 4 contres et +26 de différentiel en 37 minutes, le joueur de Boulogne-Levallois a transformé la deuxième mi-temps en un one-man show. Il y a encore eu des séquences totalement absurdes, où il a semblé que le jeune intérieur tricolore souhaitait simplement montrer toute sa panoplie technique pour lancer définitivement la course à un tanking sans précédent.

Victor Wembanyama keeps doing absurd stuff on the court pic.twitter.com/nd0TfqEm5l

Omg.

Face up, spin pivot into an unstoppable fadeaway on the next trip down the floor.

C’mon man WTF pic.twitter.com/PHXGXAUl9V

