Joel Embiid, sa vision sur la formule gagnante en NBA

Tout va bien pour les Philadelphia Sixers. Sous les ordres de l'entraîneur Nick Nurse, la franchise a connu une véritable transformation cette saison. Avec un jeu bien plus attractif et un Joel Embiid toujours aussi dominant.

Dans ce renouveau, le Camerounais se montre épanoui et enchaîne les copies XXL. Collectivement, les résultats sont également à la hauteur avec une actuelle 3ème place à l'Est et un bilan de 18 victoires pour 8 défaites.

Et désormais, Embiid a une vision différente de la formule gagnante en NBA.

"On ne peut pas gagner en gardant le ballon et en jouant un basket d'isolation. Il faut du mouvement, et pour cela, il faut évidemment avoir les bons joueurs pour jouer ce type de système, et le ballon doit bouger. Et vous pouvez le voir, c'est tellement amusant.

Il ne s'agit pas seulement de marquer. Les passes, les tirs ouverts, le ballon qui circule, tout le monde est content. C'est amusant", a apprécié Joel Embiid pour ESPN.

Très clairement, le natif de Yaoundé prend son pied avec Nurse. Par contre, on lui déconseille du coup de revisionner le jeu des 76ers sous Doc Rivers...

Joel Embiid : ses regrets avec Ben Simmons, un tacle indirect à Harden ?