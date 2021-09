John Wall ne jouera plus aux Rockets, la franchise cherche un trade !

Les Houston Rockets se sont fait beaucoup de mal en cédant Chris Paul au Oklahoma City Thunder il y a deux ans. Ils avaient récupéré Russell Westbrook tout en cédant des précieux tours de draft. Tout ça pour s’en séparer un an après, en l’échange de John Wall. La valse des meneurs n’est vraisemblablement pas terminée. En effet, ESPN annonce que l’ancien All-Star ne jouera plus dans le Texas. Quelques mois seulement après son arrivée.

Le joueur et la franchise ont décidé que la situation actuelle les forçait à mettre un terme à leur association. Les Rockets sont en reconstruction et ils vont donner les clés aux jeunes Jalen Green et Kevin Porter Jr cette saison. Wall, 31 ans, espère lui toujours relancer sa carrière après de nombreuses blessures.

Qui voudrait de John Wall ?

Il tournait à 20 points et 7 passes en 40 rencontres la saison dernière. Mais en jouant pour une équipe faible et tout en ayant de mauvais pourcentages aux tirs (40% et 31% à trois-points). Il n’est plus le moteur susceptible de porter une formation. En tout cas, il est très peu probable qu’une organisation NBA le voit encore de la sorte. Et ça va poser problème pour arranger son départ de Houston.

Il lui reste deux ans de contrat pour plus de 91 millions de dollars ! C’est énorme. Et les Rockets ne veulent pas envisager un buyout à ce prix. Ils y seront peut-être forcés à un moment ou un autre. Parce que personne ne sera en mesure de mettre sur pied un transfert pour récupérer un deal aussi massif. Surtout que les dirigeants texans ne seraient même pas enclins à lâcher un premier tour de draft dans l’affaire, pour adoucir l’échange…

Ils devront se faire une raison. John Wall est un pari. Mais un pari ridicule à 91 millions de dollars.

Les Knicks prêts à relancer la carrière de John Wall ?