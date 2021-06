Les Knicks prêts à relancer la carrière de John Wall ?

Maintenant qu'ils ont retrouvé les playoffs et posé les pierres d'un futur proche prometteur, les New York Knicks doivent viser juste. Ils se savent attendus et leur recrutement durant l'intersaison en dira long sur leurs chances de faire au moins aussi bien dans la Conférence Est la saison prochaine. Les rumeurs qui évoquent un intérêt pour Damian Lillard ne sont pas à prendre au sérieux. Les dernières concernant John Wall, sans doute un peu plus.

Selon le journaliste Evan Massey, New York se tient prêt à faire une proposition aux Houston Rockets si Wall s'avérait disponible sur le marché des trades. L'information rendra sans doute sceptique plus d'un fan des Knicks. Wall a passé deux saisons sans jouer à cause de blessures sérieuses et n'a pas fini sa saison de retour après avoir été envoyé à Houston, où il a été tantôt intéressant, tantôt trop juste pour sortir les Rockets de leur médiocrité.

La question est surtout de savoir ce qu'attendrait Houston comme contrepartie pour un joueur avec un passé clinquant, mais un contrat jusqu'en 2023 avec 44 et 47 millions de dollars qui doivent être versé sur son compte jusqu'en 2023.

Le poste de meneur a posé quelques soucis à Tom Thibodeau cette saison. Elfrid Payton a majoritairement été titulaire, jusqu'à ce que Derrick Rose arrive et offre davantage de garanties et de production. Derrière, Frank Ntilikina a très peu joué et le Coach of the Year 2021 a parfois utilisé Alec Burks comme manieur principal de ballon. Pas de quoi rivaliser avec les meilleures écuries du pays, comme on l'a vu en playoffs face aux Atlanta Hawks de Trae Young.

Derrick Rose et Elfrid Payton sont en fin de contrat, Frank Ntilikina est sans doute candidat au trade... Voilà qui contraint New York à repenser sa stratégie sur ce poste crucial. Dans un monde où John Wall retrouverait ne serait-ce que 70% de son meilleur niveau, on ne saurait trop recommander aux Knicks d'accepter le deal. En revanche, si le doute subsiste sur sa capacité à être une plus-value, mieux vaut fuir toute transaction...

Tom Thibodeau a réussi à relancer quelques joueurs que l'on n'aurait pas imaginés aussi forts cette saison. Pourquoi pas y parvenir avec John Wall ?

