Saison terminée pour John Wall (avait-elle commencé ?)

John Wall n’avait sans doute pas signé pour ça. Il y a encore quelques mois, il pensait revenir à la compétition avec un maillot des Washington Wizards. La franchise dont il a porté les couleurs depuis les débuts de sa carrière, après avoir été drafté en première position en 2010. Mais les dirigeants de D.C. l’ont finalement envoyé aux Houston Rockets. Et même là, le meneur All-Star croyait débarquer au sein d’une organisation ambitieuse afin de former un backcourt explosif avec James Harden.

Rien ne s’est passé comme prévu. Son grand retour à la compétition, après presque deux ans d’absence, a commencé par une période de quarantaine. Ensuite, les galères se sont accumulées. Entre le départ d’Harden, les moments isolés, les blessures et les défaites en cascade, Wall a vécu une saison compliquée. Une saison qui se termine désormais… par un nouveau pépin physique.

Selon ESPN, le joueur de 30 ans est touché aux ischios. Une blessure qui devrait l’écarter des terrains un peu moins d’un mois. Les Rockets, derniers à l’Ouest, sont de toute façon déjà éliminés de la course aux playoffs. Ils sont bien partis pour se reconstruire. En revanche, John Wall fera-t-il vraiment partie du projet ?

La franchise n’aura peut-être même pas le choix. Parce qu’avec 41, 44 puis 47 millions à payer jusqu’en 2023, difficile d’imaginer une équipe essayer de le récupérer. L’ancien All-Star est plutôt bien revenu sur le plan individuel : il termine la saison avec 20,6 points et 6,9 passes en 40 rencontres disputées. Mais à 40% aux tirs, 31% à trois-points un PER de 15 (la moyenne NBA), et 0 win shares. Et en plus dans une formation qui perd.

Il n’a plus joué plus de 70 matches depuis l’exercice 2016-2017. Ça commence à être délicat pour John Wall, moins athlétique que par le passé. Il peut toujours contribuer et il est évidemment talentueux. D’ailleurs, il aura besoin d’encore un peu de temps pour se remettre vraiment dans le rythme après une si longue absence. Tout n’est pas à jeter. Mais ne compter pas sur lui pour mener une organisation.

