La semaine dernière, Bleacher Report livrait son Top 100 des joueurs NBA pour la saison 2023-24. Le podium était composé de Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic. Sans surprise, le ranking a généré son lot de débats et de critiques. Du coup, Bleacher Report a sondé ses lecteurs pour voir dans quelle mesure les « fans » avaient un avis différent des « analystes ».

Tous ces classements sont bien évidemment discutables. Mais l’avantage de celui-ci est, avec près de 500 000 votes (étalés sur une multitude de questions), qu’il permet de bien cerner ce que pense la « masse ».

Et visiblement il y a quelques différences notables. A commencer par Nikola Jokic, qu’ils classent 4ème là où Bleacher Report (comme beaucoup d’autres) voyait en lui le numéro 1 de la NBA. Assez étonnant qu’il ne soit même pas dans le Top 3. Délit de sale gueule ? Peut-être quand on sait qu’au jeu des comparaisons « anonymes » de stats, il fait largement l’unanimité :

Player A is Giannis Antetokounmpo's career numbers. Player B is Nikola Jokic's career numbers. This one was suggested by @GiannisEffect. pic.twitter.com/5ISHUq6Fjp — Andy Bailey (@AndrewDBailey) July 17, 2023

Autres désaccords notables, les places de Stephen Curry et Anthony Edwards. Les fans leur accordent bien plus de crédits puisqu’ils les classent respectivement 3ème et 10ème. Les journalistes de Bleacher Report les plaçaient 6ème et 15ème.

On pourra être en revanche étonné du classement de LeBron James. On imaginait les amateurs, forcément marqués par les souvenirs qu’il leur a laissés, plus enclins à le classer un peu plus haut que sa neuvième place.

Le Top 30 des joueurs NBA selon les fans

Voici les 30 premiers du classement. Entre parenthèse la place que chaque joueur occupe dans le classement du staff Bleacher Report

30. Jaren Jackson Jr. (31)

29. Domantas Sabonis (35)

28. Karl-Anthony Towns (23)

27. Jalen Brunson (36)

26. Mikal Bridges (25)

25. Trae Young (30)

24. Paul George (18)

23. Bam Adebayo (27)

22. Kyrie Irving (25)

21. Tyrese Haliburton (33)

20. Jamal Murray (16)

19. Kawhi Leonard (13)

18. Ja Morant (21)

17. Jaylen Brown (19)

16. De'Aaron Fox (17)

15. Anthony Davis (10)

14. Donovan Mitchell (20)

13. Jimmy Butler (12)

12. Damian Lillard (14)

11. Devin Booker (9)

10. Anthony Edwards (5)

9. LeBron James (7)

8. Shai Gilgeous-Alexander (11)

7. Kevin Durant (8)

6. Joel Embiid (4)

5. Jayson Tatum (5)

4. Nikola Jokić (1)

3. Stephen Curry (6)

2. Luka Dončić (3)

1. Giannis Antetokounmpo (2)

