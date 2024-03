Paris sportifs : Porter écarté des terrains et au cœur d’une enquête

Qui joue avec le feu finit par se brûler. En poussant pour la légalisation des paris sportifs, la NBA et surtout son commissionnaire Adam Silver, grand avocat de cette réforme, a ouvert la porte à de nouveaux scandales. Rudy Gobert a récemment confié en conférence de presse que les paris allaient ruiner le sport, le tout après avoir mimé de l’argent envers un arbitre – ce qui lui a valu 100 000 dollars d’amende – le soir même. JB Bickerstaff a averti la ligue sur les menaces sérieuses émises à l’encontre des coaches ou des joueurs par certains parieurs déçus des résultats. Voilà maintenant qu’un joueur se retrouve au cœur d’une enquête concernant des paris irréguliers.

JB Bickerstaff, menacé, met en garde contre les paris sportifs

Jontay Porter n’a pas joué depuis deux matches pour des « raisons personnelles » selon sa franchise, les Toronto Raptors. En réalité, le jeune homme de 24 ans est sous le coup d’une investigation à la suite de certains paris placés au cours des derniers mois. Cela concerne notamment deux matches, les 26 janvier et 20 mars derniers, contre les Los Angeles Clippers et les Sacramento Kings.

Les sites spécialisés permettent notamment de miser sur les statistiques des joueurs avec un « under/over » (plus ou moins tel chiffre) sur des catégories basiques comme les points, les rebonds ou encore les passes décisives. Pour le premier match, il s’agit des trois-points inscrits par Porter. Selon DraftKings Sportsbook, c’est sur cette cote que les parieurs ont réalisé le plus de profits sur la soirée NBA. Rebelotte en mars, cette fois-ci sur les catégories points et rebonds avec un « under/over » fixé à 7,5 points et 5,5 rebonds.

Pourquoi ça semble suspect ? Parce qu’il se trouve que selon une source citée par ESPN, il y a eu une vague de paris autour des 10 000 et 20 000 dollars – des sommes très inhabituelles pour de tels paris – venant de plusieurs comptes pour miser sur ces deux matches de Jontay Porter. Mais le plus concernant reste à venir.

Le joueur n’a passé que 4 minutes sur le terrain lors du match contre les Clippers. Il est sorti en raison d’une « aggravation de sa blessure à l’œil » selon les Raptors. Sans tenter le moindre tir extérieur. Deux jours plus tard, il compilait 12 points et 7 rebonds en 12 minutes. Contre les Kings, Porter est resté en jeu 3 minutes avant de quitter ses coéquipiers prématurément parce qu’il était malade. Il a fini avec 2 rebonds et 0 point.

Ça intrigue. Et c’est pourquoi la NBA mène son enquête. Elle cherchera à déterminer si le frère de Michael Porter Jr est impliqué d’une quelconque manière dans cette vague de paris onéreux et aux gains élevés. La franchise canadienne et le syndicat des joueurs défendent pour l’instant le joueur.

Jontay Porter est en « two way contract » et il gagne un peu plus de 400 000 dollars cette saison, moitié moins que le minimum réservé aux rookies en NBA.