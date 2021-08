Jordan Brand et A Ma Maniere continuent leur love story

La marque au Jumpman continue de flirter avec le monde du grand luxe. Sa collaboration avec la marque A Ma Maniére (en français dans le texte, mais avec le mauvais accent !) basée à Atlanta, autour de la Jordan 3, figure déjà dans les meilleures releases de l'année. Du premium à tous les étages grâce à des matériaux habituellement jamais utilisés sur ce type de silhouette.

Ce sera également le cas pour la future Air Jordan 1 qui sera recouverte de nubuck blanc, complété par du cuir façon snakeskin violet virant vers le bordeaux sur le swoosh et le col. Le même coloris que l'on retrouve sur les lacets, le logo Wings et l'outsole, tandis que la midsole est crème. On se rend bien compte que le nubuck permet de gagner en finesse notamment autour de la cheville.

Niveau détails, c'est croustillant : la signature de MJ avec un message de motivation sur l'intérieur des ailes latérales, et la mention "A Ma Maniére" (raaaah cet accent !) sous le Nike de l'étiquette de la languette.

Rien à ajouter, c'est ultra classe et sobre, tout ce qu'on aime. Nous n'avons pas encore le prix (qui devrait être plus élevé que pour une 1 classique), ni la date de release, même si les premières rumeurs parlent de la fin d'année.

Les premières images de la Air Jordan 1 x A Ma Maniére

Images: @fxxkvlogvi