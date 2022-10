Sur cette intersaison, le Utah Jazz a lancé une grande reconstruction. Les départs de Rudy Gobert et de Donovan Mitchell ont marqué la fin d'une époque à Salt Lake City. Et logiquement, plusieurs prétendants au titre cherchent à récupérer les meilleurs vétérans du Jazz. On pense notamment à Jordan Clarkson.

A 30 ans, l'arrière peut représenter une excellente recrue, notamment pour booster un banc. Ces dernières semaines, plusieurs formations ont approché les dirigeants du Jazz afin de se renseigner sur sa situation. Il se dit notamment que les Milwauwee Bucks ont pris la température.

Sauf que la porte paraît fermée ! En effet, d'après le journaliste d'ESPN Zach Lowe, Utah compte conserver le natif de Tampa. Pourquoi ? Il s'agit pour le coup d'un mystère. Toujours performant, il participe actuellement aux bons résultats de l'équipe.

Pourtant, il ne s'agit pas - normalement - du plan. Avec la reconstruction souhaitée, Danny Ainge voulait développer des jeunes et miser sur la Draft. Mais avec Jordan Clarkson, il faudra visiblement une offre XXL pour envisager un trade.

De son côté, le meilleur sixième homme de l'année 2021 devrait en profiter pour se faire plaisir. En attendant peut-être une évolution de sa situation à l'approche de la deadline en février...

Jordan Clarkson vit très mal la reconstruction du Jazz