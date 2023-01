Jordan Clarkson a refusé de prolonger au Jazz, mais…

Au moment de l'implosion du Utah Jazz l'été dernier, Jordan Clarkson semblait sur le départ. A 30 ans, l'arrière dispose d'une belle valeur et n'a plus le profil pour intégrer un projet de reconstruction. Mais avec le début de saison tonitruant de cette équipe, un trade n'a plus été d'actualité.

Est-ce qu'il peut le redevenir avec les récents résultats mitigés de la franchise ? Il ne s'agit visiblement pas du plan suivi. En effet, dans un premier temps, l'insider Marc Stein a révélé que Clarkson, potentiellement libre au terme de la saison (player option), a refusé de prolonger avec le Jazz !

Mais par la suite, le journaliste de The Athletic Tony Jones a réalisé une précision : malgré ce refus, il existe un intérêt mutuel entre les deux parties. Ainsi, les discussions se poursuivent entre Clarkson et le Jazz, qui ont une volonté de s'engager sur le long terme.

On peut imaginer le problème dans les négociations : l'argent. Le meilleur 6ème homme de l'année 2021, pour rester à Salt Lake City, réclame très probablement un gros chèque. Et avec ses bonnes performances, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers peut se permettre d'être gourmand.

En tout cas, il s'agit tout de même d'une situation à surveiller. Car sans un accord en février, la situation pourrait évoluer avant la deadline des trades...

