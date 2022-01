Draymond Green a livré son Top 5 NBA All-Time. Avec LeBron James, Michael Jordan et, plus surprenant, son coéquipier aux Golden State Warriors Stephen Curry.

Draymond Green a livré son top 5 des joueurs NBA, dans le show Throwing Bones. Une liste dans laquelle l’ailier fort des Golden State Warriors a placé Michael Jordan et LeBron James. Mais aussi Stephen Curry.

Les noms de Michael Jordan et LeBron James ne surprendront pas grand-monde. En revanche, celui de son coéquipier peut étonner. Stephen Curry est clairement le meilleur shooteur de l’histoire de la NBA. Mais de là à être classé aussi haut ?

Draymond Green candidat au MVP ? Un coach adverse milite pour lui

Certes, Draymond Green assure qu’il ne peut citer que des joueurs qu’il a vu jouer. En live ou en vidéo. Et qu’il n’intégrera donc pas tous les anciens comme Wilt Chamberlain. Mais à partir des années 80s, il y a eu un paquet de grands joueurs. Curry n’a pas grand-chose à leur envier, mais sa carrière n’étant pas aboutie et sa legacy pas encore cimentée, le choix de Green peut surprendre. Tout comme il peut très clairement se défendre, tant le sniper est en train de réaliser une carrière hors-norme. Et tant il a révolutionné la façon de jouer ce sport.

En tout cas, Michael Jordan, LeBron James et Stephen Curry sont accompagnés dans son cinq de deux mythiques Lakers. Kobe Bryant et Magic Johnson, qui a évolué à Michigan State, tout comme Draymond Green.

Pour rappel, il n’y a pas si longtemps, l’intérieur des Golden State Warriors avaient également donné sa liste des 5 meilleurs défenseurs de l’histoire. Une liste qui avait tout autant d’allure que son Top 5. Il avait nommé Gary Payton, Tony Allen, Ben Wallace, Dennis Rodman et… lui-même. Il n'allait quand même pas mettre Rudy Gobert...

L'émission Throwing Bones, avec Draymond Green, Too $hort et Chelsea Gray :

Top 10 : Les meilleurs joueurs susceptibles d'être transférés à la deadline https://www.basketsession.com/NBA/trade-nba-ben-simmons-rumeurs-618918/