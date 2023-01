Jordan Poole a indirectement fait craquer et expulser Stephen Curry

Jordan Poole est le héros de la victoire des Warriors face à Memphis. C'est lui qui a inscrit le panier de la gagne à une seconde de la fin et permis à son équipe de remporter un match important face à un autre prétendant au trône de l'Ouest. Mais à peu de choses près et sans ce game winner, Poole aurait plutôt fini la partie dans le costume d'antagoniste... Quelques minutes avant son exploit, l'arrière californien a indirectement fait expulser... Stephen Curry.

Alors qu'il restait un peu plus d'une minute à jouer et que les Warriors menaient de deux points, Poole s'est retrouvé avec la balle en main à la suite d'un rebond offensif, avec 12 secondes au chrono. Plutôt que de patienter ou de donner la balle à Curry, qui lui réclamait à un mètre, le Splash Nephew a pris un tir lointain et compliqué. C'est un euphémisme de dire que Stephen Curry n'a pas aimé ce choix... En se replaçant en défense, le MVP des Finales 2022 a pété un boulard et balancé son protège-dents au sol. Il se trouve que l'un des arbitres était proche de la trajectoire et, comme c'est déjà arrivé par le passé, Curry a été éjecté pour ce geste d'humeur. Il ne visait pas l'arbitre ce coup-ci, mais le résultat est le même...

The best video of the Steph Curry mouthguard toss and ejection via @NBCSWarriors. Clearly upset at the Poole shot choice. pic.twitter.com/AdqNbfnqqn — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 26, 2023

On imagine que Jordan Poole s'est quand même fait tirer les oreilles en revenant au vestiaire, mais l'issue a été positive. C'est dans la personnalité et le style de Poole de prendre et de tenter ces tirs qui peuvent sembler erratiques et trop compliqués pour le commun des mortels, à l'exception peut-être de... Stephen Curry.

