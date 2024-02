Jordan Poole sorti du cinq majeur, Bilal Coulibaly promu

Jordan Poole n'est même plus titulaire au sein de l'une des plus mauvaises équipes de la NBA. Tant mieux pour Bilal Coulibaly.

Certains observateurs et fans imaginaient Jordan Poole taper la barre des 30 points par match en rejoignant les Washington Wizards. Loin de là. L'ancien champion NBA vient même de perdre sa place dans le cinq majeur. En effet, Brian Keefe, coach intérimaire de la franchise, a décidé de l'utiliser en tant que sixième homme désormais. Un sacré désaveu pour le joueur de 24 ans, qui espérait s'imposer comme une star en débarquant dans la capitale fédérale. En tout cas, c'est Bilal Coulibaly qui en profite puisque le jeune Français était titulaire contre les Denver Nuggets hier soir.

Le Parisien a joué 32 minutes mais il n'a marqué que 4 points. Poole en a passé 30 sur le terrain et il a fini avec 18 pions mais à 4 sur 17 aux tirs. Il tourne à 15,7 points, 39% aux tirs et 30% à trois-points cette saison. Pour rappel, il va toucher 30, 32 et 34 millions sur les trois prochaines saisons.