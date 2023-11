Jordan Poole lâche un énorme cross… puis un énorme fail

Faut-il détester l'artiste ou l'homme ? Faut-il seulement différencier les deux ? Difficile de savoir comment juger Jordan Poole un joueur finalement assez extraordinaire mais pas toujours pour les bonnes raisons. Ses agissements sur le terrain sont assez fascinants depuis son arrivé aux Washington Wizards et il nous offre chaque soir une nouvelle action loufoque et/ou spectaculaire. Il a par exemple crossé magnifiquement Cade Cunningham la nuit dernière. Tout ça pour ensuite bugger sur place, attendre, tenter de monter en cercle avec des pas très litigieux (un double pas après un step back ?) et se faire contrer par Ausar Thompson.

Jordan Poole is something else man pic.twitter.com/8ilPDyXkko

— Slightly Biased (@BiasedSlightly) November 28, 2023