Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Pistons : 126-107

Blazers @ Pacers : 114-110

Lakers @ Sixers : 94-138

Pelicans @ Jazz : 112-114

Nuggets @ Clippers : 113-104

- LeBron James aurait sans doute préféré battre le record du nombre de minutes passées sur un parquet NBA en carrière un autre soir. Passé devant Kareem Abdul-Jabbar avec 66 298 minutes, le King a aussi subi la plus lourde défaite de sa carrière dans le même temps... Les Lakers ont été atomisés sur le parquet de Philadelphie et sont repartis avec un revers de 44 points dans la musette. Le mal était déjà fait, mais le 4e quart-temps (40-14) est venu enfoncer un peu plus les Californiens. Joel Embiid (30 pts, 11 asts, 11 rbds) a signé un triple-double spectaculaire, épaulé par Tyrese Maxey (31 pts, 8 asts), pour écraser des Lakers incapables de contenir la pluie de tirs à 3 points (22/46) adverse.

Titulaire, Nicolas Batum a ajouté 10 points, 7 rebonds, 4 passes et 3 interceptions à l'équation, avec un +/- de +30.

- Les Wizards ont remporté le clash des cancres sur le parquet des Pistons. C'est la 14e défaite de suite pour Detroit, qui a craqué en deuxième mi-temps contre Kyle Kuzma (32 pts, 12 rbds) et sa bande. Jordan Poole (10 pts) a trouvé le moyen d'inventer une nouvelle facétie qui sera retenue contre lui...

Jordan Poole is something else man pic.twitter.com/8ilPDyXkko — Slightly Biased (@BiasedSlightly) November 28, 2023

Killian Hayes a joué 16 minutes en sortie de banc. Le meneur français n'a pas marqué mais a fini avec 4 rebonds, 3 passes et 3 contres. Bilal Coulibaly a lui terminé avec 5 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 contre, mais aussi le meilleur +/- du match : +19.

- Sans Nikola Jokic, forfait peu avant le match, les Nuggets ont remporté le choc de la nuit en NBA sur le parquet des Clippers. Reggie Jackson (35 pts, 13 asts à 15/19) est monté en pression et a fait très mal à son ancienne équipe, notamment dans le dernier quart-temps que Los Angeles a pourtant démarré avec un avantage de 11 points. Kawhi Leonard (31 pts) a été le membre des Clippers le plus performant du soir, James Harden (11 pts) et Paul George (6 pts à 2/13) à côté en attaque, pendant que Russell Westbrook apportait quand même de l'énergie en sortie de banc (12 pts, 11 rbds, 3 asts).

- Si les Pacers veulent jouer les trouble-fête à l'Est, perdre à domicile contre Portland n'est pas acceptable. Les Blazers ont créé la surprise grâce à Jerami Grant (34 pts) et Deandre Ayton (22 pts, 13 rbds), mais aussi Malcolm Brogdon (24 pts), qui a plié l'affaire dans les dernières secondes contre son ancienne équipe.

- La présence de Zion Williamson (26 pts), absent lors du dernier match contre le même adversaire, n'a pas changé la donne pour les Pelicans, à nouveau battus par le Jazz. Même en shootant à 50%, NOLA n'est pas parvenu à contrer la variété d'Utah, avec 7 joueurs entre 12 et 19 points, dont le rookie Keyonte George, meilleur marqueur de son équipe.