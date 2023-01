Jordan Poole a seulement atteint la barre des 200 matches cette saison et n'est donc pas encore un produit fini. Normal qu'il ait quelques lacunes à régler pour devenir un joueur d'un calibre supérieur. L'une d'entre elles doit chagriner un peu Steve Kerr, surtout quand elle a un impact assez fort sur une fin de match.

Poole est le joueur en NBA qui commet le plus de pertes de balle. Bien qu'il ne joue "que" 30 minutes par rencontre, l'arrière de Golden State totalise 138 turnovers après ses trois pertes de balle contre Detroit la nuit dernière. A 6 secondes de la fin, alors que les Warriors étaient menés de 1 point, Jordan Poole s'est retrouvé avec le ballon en main pour la gagne. Malheureusement, il s'est emmêlé les pinceaux et Detroit a pu accroître son avance avec deux lancers de Killian Hayes, avant la fin rocambolesque racontée ici.

Voir Poole perdre beaucoup de ballons n'est pas si étonnant compte-tenu du fait que Steve Kerr lui demande beaucoup plus de jouer meneur (65% du temps) cette saison, alors que l'intéressé est plus à l'aise au poste 2. Avec la blessure de Stephen Curry, les responsabilités qui lui incombent à la création du jeu sont encore accrues. Et le risque de rendre la balle à l'adversaire aussi...

Au classement des joueurs qui perdent le plus de ballons, on trouve des joueurs avec un temps de jeu supérieur et, à l'exception du dauphin de Jordan Poole, Kevin Porter Jr, un statut également plus cliquant en NBA. Pour Jordan Poole, c'est le métier qui rentre et il faut en passer par là pour être en mesure, plus tard, de définitivement prendre la relève de Curry, ou montrer qu'il peut être un arrière important de la ligue dans une autre franchise.

Le top 10 des joueurs qui perdent le plus de ballons

1- Jordan Poole, 138 ballons perdus (29.9 min/match)

2- Kevin Porter Jr, 136 (34.4)

3- Giannis Antetokounmpo, 132 (34)

4- Trae Young, 130 (35.7)

5- Kevin Durant, 128 (36.1)

6- Russell Westbrook, 126 (27.9)

7- Luka Doncic, 126 (37)

8- Anthony Edwards, 126 (36.9)

9- Nikola Jokic, 117 (33.6)

10- Ja Morant, 115 (32.3)

Via StatMuse

