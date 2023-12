Jordan Poole, Steve Kerr aurait aimé une meilleure fin

Longtemps considéré comme l'avenir des Golden State Warriors, Jordan Poole a connu une fin amère. Après une année difficile débutée par une affaire extra-sportive avec Draymond Green, l'arrière a grandement déçu en Playoffs. Au point de faire l'objet d'un trade aux Washington Wizards.

Dans ce deal, les Dubs ont récupéré Chris Paul. Mais ont surtout réussi à se débarrasser de son immense salaire avant l'application du nouveau CBA. Un signe que les Californiens ne comptaient plus sur lui pour incarner le futur de l'équipe.

La nuit prochaine, Poole va revenir au Chase Center avec les Wizards. Et l'entraîneur des Warriors Steve Kerr a regretté la façon dont les choses se sont terminées.

"C'est vraiment malheureux ce qui s'est passé. On aurait aimé que les choses se terminent sur une note plus positive et d'une manière plus positive. Étant donné que c'est sa seule visite au Chase cette année, c'est notre première occasion de vraiment remercier Jordan pour sa contribution, pour nous avoir aidés à gagner un titre.

Nous ne gagnons pas ce titre sans lui. Tout le monde ici le reconnaît. Nos fans le reconnaissent, alors Jordan va recevoir une énorme ovation. Il y a eu des moments au cours de cette campagne où nous avons eu besoin de marquer des points, et Jordan l'a fait. On ne peut pas minimiser sa contribution", a ainsi insisté Steve Kerr pour ESPN.

Probablement surmotivé, Jordan Poole risque de vouloir faire un carton face à son ancienne équipe.

