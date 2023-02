Jordan Poole a encore brillé en l’absence de Stephen Curry

Plus à l’aise depuis qu’il est titulaire, Jordan Poole assure à chaque fois qu’il doit enfiler le costume de Stephen Curry.

Les Golden State ont eu beau jouer leur premier match depuis la nouvelle blessure de Stephen Curry, ils sont passés tout près de battre un record de franchise à trois-points. Ils en ont planté 26, dont 12 pour Klay Thompson. La meilleure marque est de 27. Ils ont donc presque fait aussi bien en l’absence du meilleur tireur de tous les temps. Au-delà de la performance du deuxième « Splash Brothers », Jordan Poole est l’autre principal artisan de l’adresse exceptionnelle des champions en titre la nuit dernière.

En plus d’en avoir planté 5 en 10 tentatives, le jeune homme a aussi pris la création du jeu à son compte. Il a délivré 12 passes décisives sans chercher à forcer les décisions. Un nouveau record en carrière. Il a perdu peu de ballons, 3, dont 2 en fin de possession. Dans l’ensemble, Poole, auteur de 21 points, a donc fait un très bon match.

Ça confirme une tendance déjà entrevue à maintes reprises : il excelle dans la peau d’un titulaire. Bien plus que lorsqu’il sort du banc. Jordan Poole tourne à 24,8 points en 31 rencontres dans le cinq majeur et 14,7 lors des 23 qu’il a débutées sur le banc. Un monde d’écart. Il continue d’ailleurs d’assurer du mieux possible le rôle de Curry quand ce dernier est absent. Un costume pourtant délicat à enfiler. Une bonne nouvelle pour les Warriors, qui seront justement privés de leur meilleur joueur pendant quelques semaines.

