Jordan Poole ne sera pas sanctionné par la NBA

Les Memphis Grizzlies l'avaient mauvaise après la blessure de Ja Morant. Le meneur All-Star s'est fait mal au genou suite à prise-à-deux de Jordan Poole et Andrew Wiggins. Le jeune arrière des Golden State Warriors l'a attrapé au niveau de la jambe, ce qui aurait causé la blessure selon Taylor Jenkins. Le coach, tout comme certains supporters et médias du Tennessee, a insinué que le geste était volontaire, ce dont s'est défendu Poole. En tout cas, la NBA ne compte pas le sanctionner.

There will be no action taken from the NBA on the Jordan Poole, Ja Morant play from Game 3.

— Anthony Slater (@anthonyVslater) May 8, 2022