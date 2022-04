Jordan Poole, les Warriors vont-ils sortir le chéquier ?

Jordan Poole s'impose comme l'une des grandes révélations de la saison. Depuis plusieurs semaines, l'arrière des Golden State Warriors a clairement passé un cap. Et sur ce début de Playoffs, le jeune talent de 22 ans confirme son grand potentiel.

Sur cette lancée, le natif de Milwaukee risque de toucher un joli pactole lors de la signature de son prochain contrat. Actuellement lié jusqu'en 2023, il sera éligible à une prolongation dès cet été. Mais les Warriors refusent de trop se projeter...

"Je ne suis pas inquiet à ce sujet - certainement pas maintenant. Nous n'avons qu'une seule chose en tête actuellement, c'est de gagner, de passer au prochain tour et de voir jusqu'où nous pouvons aller dans ces Playoffs.

Je ne vais pas parler de salaire parce que ce n'est pas pertinent pour le moment. Nous sommes dans la course pour le titre cette année. Après la fin de la saison, nous évaluerons tous où nous en sommes. Et nous essaierons de mettre la meilleure équipe possible sur le terrain pour l'année prochaine. Nous verrons donc.

Le plus important, je suis heureux de l'éclosion de Jordan Poole. Il joue de manière incroyable... Il est probablement notre meilleur joueur depuis un mois et demi. Vraiment, il est en train d'émerger. C'est un talent énorme", a tout de même précisé le propriétaire Joe Lacob pour The Athletic.