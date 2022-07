Josh Giddey est très optimiste sur son duo avec Shai Gilgeous-Alexander

En pleine reconstruction, le Thunder d’Oklahoma City réunit de nombreux talents. L’objectif de cette équipe n’est pas de gagner tout de suite, mais son potentiel reste cependant intrigant. L’association de Josh Giddey et de Shai Gilgeous-Alexander sur les lignes arrière est notamment très prometteuse.

Giddey, à Las Vegas pour la Summer League, croit dur comme fer en ce duo. Dans une interview pour Thunder Wire, le meneur australien le compare même à celui de Jaylen Brown et Jayson Tatum. Un tandem qui, pour rappel, a atteint les Finales NBA cette année.

"Nous avons deux porteurs de balle avec moi et Shai Gilgeous-Alexander. Ce n’est jamais un fit naturel. Je pense que Brown et Tatum sont un exemple où ça ne va pas cliquer instantanément. Ils ne vont pas être à 100% instantanément, ces choses prennent du temps. Et maintenant, ils sont l’un des meilleurs duos de la ligue. Comme moi et Shai, ce sont deux joueurs qui ont besoin du ballon et qui apprennent à jouer ensemble.

Au fil de la saison, nous sommes devenus meilleurs à ce niveau. Shai est un super coéquipier. Il est tellement altruiste, il fait tout pour l’équipe. Vous savez, il pourrait juste marquer 35 points chaque soir s’il le voulait, mais il est tellement altruiste. Il veut que tout le monde soit impliqué."