Josh Hart prolonge avec les Knicks, super coup pour New York

Josh Hart avait contribué à faire des New York Knicks une équipe bien plus menaçante et même un demi-finaliste de Conférence après son arrivée avant la deadline en février dernier. Le dossier de sa prolongation restait en suspens, alors que son contrat arrivait à expiration à l'été 2024. Conscients de l'importance de Hart dans les bons résultats de l'équipe, les dirigeants des Knicks ont finalisé mercredi le nouveau bail de l'arrière de 28 ans.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Josh Hart va parapher une extension de quatre ans pour 81 millions de dollars. Il sera alors engagé avec New York jusqu'en 2028, avec un salaire total de 94 millions. Excellent défenseur et shooteur très décent, l'ancien arrière des Lakers, des Pelicans et, brièvement, des Blazers, est comme un poisson dans l'eau dans le système de Tom Thibodeau.

Hart est actuellement avec Team USA, puisqu'il fait partie des 12 joueurs appelés pour la Coupe du monde 2023, en compagnie de ses anciens camarades de Villanova, Jalen Brunson, avec lequel il joue aux Knicks, et Mikal Bridges, qui rayonne non loin de là à Brooklyn.

Le CQFR du jour