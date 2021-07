Stephen A. Smith remis à sa place par Josh Okogie

Le Nigeria a réalisé une superbe performance en prenant le dessus sur Team USA lors du premier match de préparation des Américains le weekend dernier (90-87). Une défaite qui a secoué la sélection des Etats-Unis. Stephen A. Smith, animateur sur ESPN, tenait à tirer la sonnette d’alarme après coup.

Le problème, c’est que pour illustrer son point de vue, il n’a pas pu s’empêcher de négliger ou de mépriser les adversaires de Team USA sur ce premier match. En se moquant notamment du nom de Gabe Vincent (Gabe Nnmadi), l’arrière du Miami Heat auteur d’une très belle performance. Et ça n’a pas plu à Josh Okogie. Le joueur des Minnesota Timberwolves tenait à recaler Smith sur Twitter.

You can critique the other team without disrespecting us. Put some respect on the flag and the mother land! Don’t forget where your ancestors came from !!!! 🇳🇬😁 https://t.co/d7B1lK0nLW

— Josh Okogie (@CallMe_NonStop) July 12, 2021