JR Smith raconte comment LeBron et les Cavs ont changé sa mentalité

JR Smith était l'invité de JJ Redick dans son émission The Old Man and the Three cette semaine et les deux hommes. L'échange entre les deux jeunes retraités est extrêmement intéressant, notamment au regard du parcours particulier de Smith en NBA. Alors même qu'il avait gagné un titre de 6e homme de l'année et accompli plusieurs bonnes saisons avec Denver et New York, "JR" n'a finalement compris l'exigence et les rouages du métier que tard dans sa carrière, lorsqu'il a atterri à Cleveland.

"A Cleveland, c'est la première fois de ma vie que je voyais une équipe entière travailler ensemble à la salle de muscu ou à l'entraînement, même sur des sessions individuelles. LeBron était principalement responsable de ça. Son éthique de travail et sa motivation n'ont aucun sens. Que tu sois le 15e homme de l'équipe ou le n°2, il s'entraîne avec toi, prend des tirs avec toi, discute avec toi et communique. Il te demande comment tu vas, quelle est ta vision sur un point... Quand je me suis retrouvé entouré par cet état d'esprit, je me suis rendu compte que c'est ce qui était attendu de nous. On attendait de nous que l'on gagne. Les gens ont dû trouver que mon style de jeu était différent ente New York et Cleveland. C'est parce que je me suis aussi aperçu que l'équipe n'avait pas besoin de moi pour gagner. Elle n'avait pas besoin de mon attaque : Kyrie pouvait marquer 30 ou 40 points quand il le voulait. LeBron pouvait réussir ce qu'il voulait. Kevin (Love) était capable de poser 20 points et 20 rebonds. Tout ce que j'avais à faire, c'était de défendre et de shooter. Facile !"

Dans cette interview, JR Smith revient sur les erreurs qu'il a commises et sur le contexte compliqué dans lequel il a évolué en arrivant en NBA à 18 ans, dans des équipes où il n'était pas forcément encouragé à gagner en maturité et en professionnalisme. Sa reconversion, entre les études et le golf, est également intéressante quand on se souvient du joueur et du personnage qu'il était.

