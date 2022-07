Juancho Hernangomez, aka Bo Cruz, part aux Toronto Raptors

Pour sa cinquième saison dans la ligue, Juancho Hernangomez jouera pour une sixième équipe. L’ailier de 26 ans devrait porter le maillot des Toronto Raptors pour l’exercice 2022-2023. Un contrat d’un an, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Coupé par le Jazz il y a un mois, celui qui incarne Bo Cruz dans le film "Hustle" a du mal à trouver de la stabilité dans sa carrière. 15e choix de la draft 2016, il a été transféré à trois reprises l’année dernière. Envoyé aux Celtics, il a ensuite été tradé aux Spurs avant de partir au Jazz.

Juancho Hernangomez affiche des moyennes de 3,3 points et 2,5 rebonds en 11,1 minutes par rencontre sur la saison 2021-2022. Il a notamment joué une dizaine de minutes par matches avec Utah en playoffs, pour une production anecdotique.

Le temps de jeu de l’Espagnol ne fait que diminuer depuis 2018. Certains le voyaient même repartir en Europe dès cet été. Des rumeurs qu’il a fermement démenties pendant l’intersaison.

"Je ne me vois toujours pas revenir (en Europe). Et ce n’est pas du mépris pour l’ACB ou l’Euroleague, au contraire. Je ne vois pas ça comme un recul dans ma carrière. Mais on parle de Madrid, du Barça, du CSKA… Je m’en fous, je ne suis fan d’aucune équipe de basket. Je n’ai discuté avec personne et je n’ai signé aucune offre", a-t-il assuré dans une interview pour El Pais.