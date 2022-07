Scottie Barnes, le nœud du problème pour envoyer Durant aux Raptors

Le feuilleton Kevin Durant continue d'agiter le monde de la NBA. Depuis la demande de trade de l'ailier des Brooklyn Nets, toutes les franchises ont probablement noué le contact avec Sean Marks. Mais toutes les équipes n'ont pas les moyens de monter un package intéressant.

Dans les formations capables de convaincre les Nets, les Toronto Raptors ont de sérieux arguments. Et on le sait, Masai Ujiri n'a pas peur de prendre des risques pour réaliser des mouvements audacieux. Et pourtant, les discussions entre les deux camps ne progressent pas, selon l'insider d'ESPN Adrian Wojnarowski.

Pourquoi ? Le problème se nomme Scottie Barnes. Sans surprise, les Nets n'envisagent pas un deal avec les Raptors sans un package comprenant le rookie de l'année. Mais dans le même temps, Toronto refuse d'intégrer le nom du jeune talent dans les négociations.

Et avec la fermeté des Canadiens concernant Barnes, Brooklyn préfère étudier d'autres options. Une position compréhensible pour les deux parties. A 20 ans, Barnes incarne clairement l'avenir de Toronto. Et avec son potentiel, il devrait ensuite devenir un All-Star sur la durée.

Les Raptors croient beaucoup en lui et ne veulent donc pas le sacrifier, même pour Kevin Durant. La bonne décision sur le long terme ?

Scottie Barnes élu Rookie of the Year après une superbe bataille à distance