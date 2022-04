Scottie Barnes élu Rookie of the Year après une superbe bataille à distance

Scottie Barnes succède à LaMelo Ball et est le Rookie of the Year 2022. La bataille a été intense et incertaine comme rarement cette saison.

Evan Mobley et ses partisans peuvent être déçus, mais Scottie Barnes n'a rien volé. L'ailier des Toronto Raptors a appris sa victoire pour le trophée du Rookie of the Year 2022 peu avant le coup d'envoi du game 4 entre son équipe et Philadelphie. La cuvée 2021 est excellente et Barnes, drafté en 4e position il y a moins d'un an, est un beau vainqueur.

Pour sa première saison en NBA, l'ancien joueur de Florida State a montré une polyvalence et un impact two-way assez époustouflants. Il a ainsi bouclé la saison régulière avec 15.3 points, 7.5 rebonds et 3.5 passes de moyenne, à 49.2%.

Si les Raptors sont parvenus à se qualifier pour les playoffs et dans le top 5, Scottie Barnes n'y est pas étranger. Son talent défensif, son altruisme et les prémices de playmaking que l'on a pu observer sous les ordres de Nick Nurse sont extrêmement prometteurs. Barnes devance donc Evan Mobley, lui aussi épatant avec les Cavs, et Cade Cunningham, qui a bouclé la saison de manière impressionnante après un démarrage poussif et pénalisé par des blessures.

A plusieurs reprises durant la saison et jusqu'au bout de celle-ci, les votants ont dû composer avec des maux de tête tant Scottie Barnes et Evan Mobley se sont livrés une bataille à distance en menant leur équipe à des hauteurs inattendues en début de saison.

Seuls 15 points séparent Barnes et Mobley, ce qui constitue le plus petit écart depuis que ce système de vote a été mis en place.

Toronto Raptors‘ Scottie Barnes has won the 2021-22 NBA Rookie of the Year, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2022

