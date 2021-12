Juhann Begarin toujours suivi de près par les Celtics

Les Boston Celtics ont pioché Juhann Begarin au deuxième tour lors de la dernière draft (45ème choix). Auteur d’une Summer League plutôt solide dans son rôle, l’arrière de 19 ans n’est pas resté dans le Massachussetts. Il est revenu à Paris pour effectuer sa deuxième saison avec le club de la capitale. Sa première en Betclic Elite.

Mais Brad Stevens n’a pas oublié le jeune homme. Il continue d’étudier son jeu et sa progression. De loin le plus souvent. Mais pas la semaine dernière. Le GM des Celtics était de passage en Europe et il en a profité pour faire un tour par la Halle Carpentier, histoire de voir Begarin dans ses œuvres.

👀 Brad Stevens étaient à la Halle Carpentier vendredi pour superviser @BegarinJuhann drafté l’été dernier par les @celtics 🍀 🗣 « Juhann ne cesse de progresser et c’est très important pour nous » 🖤❤️💙 pic.twitter.com/WCW9KUueQV — Paris Basketball (@ParisBasketball) December 15, 2021

« Nous avons choisi Juhann parce que c’est un gars qui a un fort potentiel. Il est jeune, physique et il développe des qualités techniques. C’est un joueur complet qui peut évoluer sur plusieurs positions, ce qui est très recherché en NBA. Il continue de progresser et c’est le plus important pour nous », confie Stevens.

Juhann Begarin a inscrit 9 points tout en prenant 5 rebonds sous les yeux de son Président. Mais en ratant ses 5 tirs de loin. Surtout, son club a pris une fessée contre Le Portel (62-86). Les Parisiens sont actuellement 16ème du championnat mais le natif de Guadeloupe fait une belle saison individuelle avec plus de 10 points de moyenne.

