Julius Erving dézingue les Nets, les Lakers prennent une balle perdue

Les Brooklyn Nets et les Philadelphia Sixers sont en concurrence cette saison. Les deux équipes, qui s’affrontaient hier soir, luttent pour la première place de la Conférence Est et, bien sûr, pour un titre. Julius Erving est une légende des deux organisations. Il a débuté aux Nets en ABA avant de jouer pour les Sixers en NBA. Mais entre les deux, il n’y a pas photo. Il défend l’équipe de Pennsylvanie. Et il n’a pas l’air ravi de la manière dont les dirigeants new-yorkais ont mis leur équipe sur pied.

« Ça me rappelle ce que les Yankees faisaient tout le temps. Ils faisaient venir plein de gars. On appelait ça : ‘acheter un titre’. Les Lakers sont aussi connus pour faire ça. Ils ont eu toutes ces pièces différentes… On ne sait pas ce que ça va donner à la fin mais ils vont être formidables. Il y a six anciens All-Stars et trois gars All-NBA », confie Dr. J.

Beaucoup de fans pensent comme Julius Erving. Les Nets ont pu signer Kevin Durant, Kyrie Irving puis faire venir James Harden avant de récupérer Blake Griffin et LaMarcus Aldridge presque gratuitement. Mais c’est comme ça que fonctionne le système depuis des années. Ce n’est pas nouveau. Et ce n’est même pas un gage de succès.

